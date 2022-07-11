Массовое ДТП на КАД привело к перекрытию трех полос и многокилометровой пробке

На трассе столкнулось одновременно 5 авто. Предварительно сообщается, что никто не пострадал.

В понедельник, 11 июля, на внешнем кольце КАД между Пискаревским проспектом и Мурино столкнулось сразу 5 машин. Массовая авария вызвала преграждение трех полос, что в свою очередь привело к огромным заторам. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.

Столкновение произошло на 33-м километре, один из автомобилей развернуло почти на 180 градусов. Тем не менее, по предварительным данным никто не пострадал.

На данный момент участок автодороги буквально забит машинами – пробка растянулась на 3 километра.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка перевернулась на крышу после столкновения в Приморском районе.

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