Массовое ДТП на КАД привело к перекрытию трех полос и многокилометровой пробке

В понедельник, 11 июля, на внешнем кольце КАД между Пискаревским проспектом и Мурино столкнулось сразу 5 машин. Массовая авария вызвала преграждение трех полос, что в свою очередь привело к огромным заторам. О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях.
Столкновение произошло на 33-м километре, один из автомобилей развернуло почти на 180 градусов. Тем не менее, по предварительным данным никто не пострадал.
На данный момент участок автодороги буквально забит машинами – пробка растянулась на 3 километра.
Ранее мы сообщили о том, что иномарка перевернулась на крышу после столкновения в Приморском районе.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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