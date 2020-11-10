Видео: легковушка осталась без "носа" из-за ДТП на пересечении Садовой и Московского

Судя по кадрам, одна из машин поспешила.

На перекрестке в центре Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения.

Инцидент произошел утром 10-го ноября на пересечении Московского проспекта и Садовой улицы. Авто двигались перпендикулярно друг другу. В результате аварии одна из машин осталась без "носа". Сведения о пострадавших уточняются.

ДТП создало помехи для движения транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гололед спровоцировал массовое ДТП на улице Танкистов в Колпино.

Видео: Piter.T