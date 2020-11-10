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Видео: легковушка осталась без "носа" из-за ДТП на пересечении Садовой и Московского

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Судя по кадрам, одна из машин поспешила.

На перекрестке в центре Петербурга столкнулись два легковых автомобиля. Piter.TV опубликовал видео с момента столкновения.

Инцидент произошел утром 10-го ноября на пересечении Московского проспекта и Садовой улицы. Авто двигались перпендикулярно друг другу. В результате аварии одна из машин осталась без "носа". Сведения о пострадавших уточняются.

ДТП создало помехи для движения транспорта.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гололед спровоцировал массовое ДТП на улице Танкистов в Колпино. 

Видео: Piter.T

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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