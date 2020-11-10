Из-за гололедицы на улице Танкистов в Колпино произошло массовое ДТП

О пострадавших информации нет.

Утром во вторник, 10 ноября, на улице Танкистов в городе Колпино произошло массовое ДТП. Виной тому, как рассказали в соцсетях очевидцы, стала скользкая дорога: с утра асфальт сковала гололедица.

На видео от проезжавшего мимо аварии водителя заметно, что рядом на одном участке дороги остановились белая и черная легковушки, два небольших фургона и, по всей видимости, еще одна бордовая машина. Пользователи сети предположили, что автомобили попали в ДТП из-за летней резины на колесах, которая уже не способна сцепляться со скользкой дорогой.

У нас посыпали ночью песочком с солью, дорожные службы не спят. А покрышки не все меняют. заметил один из пользователей соцсети

Информации о пострадавших пока не появлялось.

Ранее мы писали, что у пешеходного перехода в районе Смежного моста столкнулись две иномарки.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"