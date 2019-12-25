На набережной Фонтанки жестко столкнулись две иномарки

По информации очевидца, в аварии есть пострадавшие.

Утром пятницы, 12 августа, на пересечении набережной Фонтанки и улицы Пестеля произошло жесткое ДТП с участием иномарок Renault и Skoda. О столкновении легковушек сообщили свидетели аварии в соцсетях.

Автор поста, разместивший фото с места происшествия, отметил, что подушка на водительском сидении Renault испачкана в крови, есть пострадавшие. Судя по кадрам, у машины сильно деформирован капот и оторван бампер.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль наехал на третьеклассника в Кронштадте.

Фото: ВКонатакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Дмитрий Клюев)