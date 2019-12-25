  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На набережной Фонтанки жестко столкнулись две иномарки
Сегодня, 12:57
207
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

На набережной Фонтанки жестко столкнулись две иномарки

0 0

По информации очевидца, в аварии есть пострадавшие.

Утром пятницы, 12 августа, на пересечении набережной Фонтанки и улицы Пестеля произошло жесткое ДТП с участием иномарок Renault и Skoda. О столкновении легковушек сообщили свидетели аварии в соцсетях. 

Автор поста, разместивший фото с места происшествия, отметил, что подушка на водительском сидении Renault испачкана в крови, есть пострадавшие. Судя по кадрам, у машины сильно деформирован капот и оторван бампер. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль наехал на третьеклассника в Кронштадте.

Фото: ВКонатакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Дмитрий Клюев)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии