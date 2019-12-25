Автомобиль наехал на третьеклассника в Кронштадте

Мальчик слез с самоката и переходил дорогу.

В четверг, 11 августа, у дома №13 по улице Аммермана в Кронштадте произошёл наезд иномарки Nissan Qashqai на несовершеннолетнего пешехода с самокатом. Об этом стало известно Piter.TV.

Авария случилась примерно в 12:00 на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадал третьеклассник, который переходил дорогу, спешившись со своего транспортного средства. Мальчик был госпитализирован с ушибами передней брюшной стенки, обоих предплечий, левого бедра и обоих коленных суставов, в состоянии средней степени тяжести.

Водитель Nissan привлекался за нарушение ПДД 6 раз за 2022 год.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила восьмиклассника на велосипеде во Всеволожском районе.

Фото: Piter.TV