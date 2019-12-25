Автомобиль наехал на третьеклассника в Кронштадте

В четверг, 11 августа, у дома №13 по улице Аммермана в Кронштадте произошёл наезд иномарки Nissan Qashqai на несовершеннолетнего пешехода с самокатом. Об этом стало известно Piter.TV.
Авария случилась примерно в 12:00 на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадал третьеклассник, который переходил дорогу, спешившись со своего транспортного средства. Мальчик был госпитализирован с ушибами передней брюшной стенки, обоих предплечий, левого бедра и обоих коленных суставов, в состоянии средней степени тяжести.
Водитель Nissan привлекался за нарушение ПДД 6 раз за 2022 год.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что иномарка сбила восьмиклассника на велосипеде во Всеволожском районе.
Фото: Piter.TV
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