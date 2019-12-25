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BMW и Porsche не поделили въезд на ЗСД в Петербурге
Сегодня, 15:18
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BMW и Porsche не поделили въезд на ЗСД в Петербурге

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Водители не пожелали уступать друг другу место и застряли. Участок дороги перекрыт.

В пятницу, 25 ноября, два торопливых водителя не поделили дорогу у въезда на ЗСД с Шуваловского проспекта. Иномарки BMW и Porsche не уступили друг другу дорогу, в результате чего застряли на входе на трассу. На ДТП обратили внимание в соцсетях. 

Из-за аварии въезд оказался полностью перекрыт. Полицейских на месте пока замечено не было, данных о пострадавших также не поступало. 

Пользователи отнеслись к ситуации иронично и отметили, что теперь водители потратят гораздо больше времени. Кроме того, им придётся искать дорогостоящие запчасти, чтобы починить свои авто.

Ранее мы сообщили о том, что Kia перевернулась при повороте с Английской набережной.

Фото: ВКонтакте /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виктор Корнеев)

 

Теги: дтп, зсд, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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