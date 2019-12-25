BMW и Porsche не поделили въезд на ЗСД в Петербурге

Водители не пожелали уступать друг другу место и застряли. Участок дороги перекрыт.

В пятницу, 25 ноября, два торопливых водителя не поделили дорогу у въезда на ЗСД с Шуваловского проспекта. Иномарки BMW и Porsche не уступили друг другу дорогу, в результате чего застряли на входе на трассу. На ДТП обратили внимание в соцсетях.

Из-за аварии въезд оказался полностью перекрыт. Полицейских на месте пока замечено не было, данных о пострадавших также не поступало.

Пользователи отнеслись к ситуации иронично и отметили, что теперь водители потратят гораздо больше времени. Кроме того, им придётся искать дорогостоящие запчасти, чтобы починить свои авто.

Ранее мы сообщили о том, что Kia перевернулась при повороте с Английской набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виктор Корнеев)