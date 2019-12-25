Kia перевернулась при повороте с Английской набережной

Пользователи соцсетей предположили, что переворот произошёл из-за гололедицы.

Утром пятницы, 25 ноября, проезд на углу Английской набережной и набережной Ново-Английского канала затруднило ДТП с машиной-"перевёртышем". Водитель Kia K5 совершил резкий поворот, в результате которого авто прилегло на проезжую часть. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Многие комментаторы изумились тому, как часто происходят случаи с переворотом автомобилей на ровной и свободной дороге. Как пошутили пользователи, за рулём из раза в раз может находиться один и тот же человек.

Часть пользователей отметили, что ситуацию можно объяснить превышением скорости в гололедицу, которое допускают водиители несмотря на предупреждения МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что автобус сгорел на северо-востоке КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дима Дегтярёв)