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Видео: автомобиль залетел в зону дорожных работ на проспекте Ветеранов

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По предварительной информации, водитель не пострадал.

Автомобиль вылетел в зону дорожных работ и перевернулся на бок на юге Петербурга. Инцидент случился ранним утром 14-го августа на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна.

Как видно на кадрах, авто "споткнулось" о дорожные блоки, после чего подлетело и приземлилось обратно. Машина оказалась прямо в центре дорожных работ, которые были ограждены.

По словам очевидцев, водитель сразу же выбрался на поверхность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Наличной улице трамвай смял легковушку. 

Видео: Piter.TV 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дорожные работы, дтп, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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