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Видео: иномарка "рассыпалась" на проезжей части в результате ДТП на Стачек

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Другое авто оказалось на газоне.

Ночью 20-го октября на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Черный "Фольксваген" потерял часть деталей на проезжей части в результате столкновения, инцидент попал на видео.

По предварительным данным, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора. Черная машина серьезно деформировалась, а белая вылетела с проезжей части на тротуар. 

По словам очевидцев, водители остались живы. 

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Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, момент дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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