Видео: иномарка "рассыпалась" на проезжей части в результате ДТП на Стачек

Ночью 20-го октября на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Черный "Фольксваген" потерял часть деталей на проезжей части в результате столкновения, инцидент попал на видео.
По предварительным данным, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора. Черная машина серьезно деформировалась, а белая вылетела с проезжей части на тротуар.
По словам очевидцев, водители остались живы.
Падение девушки с моста в Фонтанку попало на видео.
Видео: Piter.TV
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все