Видео: иномарка "рассыпалась" на проезжей части в результате ДТП на Стачек

Другое авто оказалось на газоне.

Ночью 20-го октября на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Черный "Фольксваген" потерял часть деталей на проезжей части в результате столкновения, инцидент попал на видео.

По предварительным данным, один из автомобилей двигался на запрещающий сигнал светофора. Черная машина серьезно деформировалась, а белая вылетела с проезжей части на тротуар.

По словам очевидцев, водители остались живы.

Падение девушки с моста в Фонтанку попало на видео.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK