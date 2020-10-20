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Падение девушки с моста в Фонтанку попало на видео

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Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

В ночь на 20 октября в центре Петербурга спасли 18-летнюю девушку, которая упала с моста в Фонтанку. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

Инцидент произошел возле дома №102 на набережной реки Фонтанки. На записи видно, как девушка падает в воду. Пострадавшую спасли очевидцы, которые проплывали мимо на прогулочном катере.

Девушке потребовалась помощь врачей. Ее госпитализировали с переохлаждением.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего и личность девушки.

Ранее мы писали, что полицейские вытащили из воды пожилого мужчину в Колпино.

Видео: Piter.TV

Теги: видео, падение с моста, спасение, фонтанка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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