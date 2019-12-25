Ночью из воды достали девушку, упавшую с моста в Фонтанку

Пострадавшую увезли в больницу с переохлаждением.

В ночь на 20 октября в центре Петербурга произошло ЧП. 18-летняя девушка упала с моста в Фонтанку. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Инцидент произошел возле дома №102 на набережной реки Фонтанки. Девушку спасли очевидцы, которые проплывали мимо на прогулочном катере.

Пострадавшую передали врачам скорой помощи. Ее увезли в больницу с переохлаждением. По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: pixabay.com