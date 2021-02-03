Кроссовер и универсал столкнулись пересечении Зайцева и Краснопутиловской в Петербурге

Во вторник, 26 сентября, на перекрёстке Зайцева и Краснопутиловской улиц в Северной столице произошла авария. Подробностями поделились очевидцы в соцсетях.
Удалось установить, что на указанном участке столкнулись универсал Lada Largus и кроссовер Renault Kaptur. Первое авто получило повреждение со стороны водительской двери и оказалось на тротуаре. У оставшегося на проезжей части Renault сильно повреждён капот.
По предварительным данным, в ходе ДТП пострадавших нет.
Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на Большевиков пришлось разрезать машину ради спасения девушки.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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