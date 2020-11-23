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Видео: в Красногвардейском районе на "зебре" сбили человека

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На помощь к пострадавшему пришли прохожие и водитель.

Утром 23-го ноября в Красногвардейском районе сбили пешехода. Piter.TV публикует видео с момента ДТП.

Инцидент случился на перекрестке проспекта Ударников и Индустриального проспекта. На кадрах видно, как неизвестный упал на пешеходном переходе после того, как иномарка проехала "зебру". Водитель остановился и вышел из машины.

На место прибыла скорая медицинская помощь. По словам очевидца из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", сбили мужчину 53-лет, однако официальной информации пока не поступало.  

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смертельное ДТП с угонщиком "Инфинити" в Петербурге привело к уголовному делу. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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