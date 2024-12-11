Легковушка протаранила полицейскую машину на углу Лесного и 1-го Муринского

Сотрудники двигались на красный с выключенной сиреной, отметили очевидцы.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга утром в пятницу, 24 января, произошла авария с автомобилем полиции и Renault. Данных о пострадавших нет.

ДТП произошло на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов, сообщили очевидцы ВК-сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

"ДТП на пересечении 1-го Муринского и Лесного проспекта. Сотрудники двигались на красный с выключенной сиреной. Водителю Логана может пригодиться" очевидец ДТП

Ранее Piter.TV сообщал, что на въезде в Выборг произошло серьёзное ДТП с тремя автомобилями.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"