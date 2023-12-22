Пострадавший в ДТП на пересечении Богатырского и Гаккелевской скончался в реанимации

У мужчины были обнаружены тяжелые переломы и повреждения внутренних органов.

Мужчина, которого прошлой ночью сбила машина в Приморском районе Петербурга, умер в реанимации. По информации Piter.TV, врачи Елизаветинской больницы зафиксировали смерть пациента около пяти утра.

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. 37-летний мужчина попал под машину недалеко от своего дома около двух часов ночи.

У пострадавшего были обнаружены тяжелые переломы и повреждения внутренних органов.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокатчик сбил прохожую на Вавиловых.

Фото: Piter.TV