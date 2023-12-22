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Пострадавший в ДТП на пересечении Богатырского и Гаккелевской скончался в реанимации
Сегодня, 9:23
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Пострадавший в ДТП на пересечении Богатырского и Гаккелевской скончался в реанимации

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У мужчины были обнаружены тяжелые переломы и повреждения внутренних органов.

Мужчина, которого прошлой ночью сбила машина в Приморском районе Петербурга, умер в реанимации. По информации Piter.TV, врачи Елизаветинской больницы зафиксировали смерть пациента около пяти утра.

ДТП произошло на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы. 37-летний мужчина попал под машину недалеко от своего дома около двух часов ночи.

У пострадавшего были обнаружены тяжелые переломы и повреждения внутренних органов.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокатчик сбил прохожую на Вавиловых.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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