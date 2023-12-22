Электросамокатчик сбил прохожую на Вавиловых

В тот же день два самоката столкнулись у станции метро "Пионерская".

Сразу двое жителей Петербурга получили переломы в результате инцидентов с участием электросамокатов в понедельник, 13 мая. Согласно информации Piter.TV, оба пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии.

Первый инцидент произошел вечером возле дома 11/1 по улице Вавиловых. Электросамокат, двигавшийся по тротуару, сбил 58-летнюю женщину. На следующий день пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где у нее диагностировали перелом трех ребер со смещением.

Вторая авария произошла примерно в 20:00 возле станции метро "Пионерская". 26-летний молодой человек, управлявший электросамокатом, столкнулся с другим самокатчиком. Врачи обнаружили у него открытые переломы нескольких пальцев и рваные раны кисти.

Ранее мы сообщили о том, что на Бухарестской улице полыхал автомобиль Lada.

Фото: Piter.TV