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ДТП на перекрестке проспекта Ветеранов и Маршала Жукова собрало большую пробку

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За аварией собралась "мертвая" пробка.

Вечером в понедельник, 19 октября, на проспекте Ветеранов перед перекрестком с проспектом Маршала Жукова произошло ДТП. 

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с места аварии. Видно, как единственную полосу проезжей части, не занятую дорожными работами, перекрыли две столкнувшиеся легковушки. За участниками ДТП скопилась "мертвая пробка". Судя по данным "Яндекс.Карт", движение все еще затруднено. При каких обстоятельствах произошла авария, неизвестно. Также не поступала информация о пострадавших.

Ранее мы писали, что в  результате ДТП в Калининском районе пострадали двое.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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