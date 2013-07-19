Видео: иномарка перевернулась в результате столкновения на перекрестке в Калининском районе

Машину удалось перевернуть собственными силами.

В четверг, 22 апреля, на перекрестке улицы Металлистов и Замшиной перевернулся легковой автомобиль. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что машину подбила белая иномарка, после чего она опрокинулась. Очевидцы происходящего помогли перевернуть автомобиль. На место прибыли медики и спасатели. Белое авто лишилось переднего бампера, а у черного повреждено левое крыло и также передний бампер. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из горящей квартиры на Софийской улице эвакуировали двух людей.

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб