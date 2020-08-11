Видео: автомобиль снес дорожное ограждение в Красносельском районе

После ДТП из салона вышел человек.

Автомобиль влетел в дорожное ограждение на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Судя по кадрам, водитель даже не собирался поворачивать. В результате столкновения серьезно пострадал автомобиль, дорожное ограждение и светофор.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места на ДТП. Туда прибыла полиция.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице.

Видео: Piter.TV