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Видео: автомобиль снес дорожное ограждение в Красносельском районе

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После ДТП из салона вышел человек.

Автомобиль влетел в дорожное ограждение на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Судя по кадрам, водитель даже не собирался поворачивать. В результате столкновения серьезно пострадал автомобиль, дорожное ограждение и светофор.

По словам очевидцев, водитель скрылся с места на ДТП. Туда прибыла полиция. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели потушили три горящих гаража на Софийской улице. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожное ограждение, дтп, светофор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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