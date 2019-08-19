Разбитые автомобили перегородили трамвайные пути на Среднем проспекте Васильевского острова

Перекресток Среднего проспекта и 8-й линии не поделили две легковушки.

В понедельник, 19 августа, на перекрестке Среднего проспекта и 8-й линии Васильевского острова столкнулись два легковых автомобиля. Водитель "Toyota Camry" ехал на красный сигнал светофора и врезался в "Ford Mondeo". Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы сообщили, что в аварии никто не пострадал. Повреждения получили лишь сами автомобили: у обеих легковушек помяло передние крылья. Также из-за ДТП в обе стороны встали трамваи маршрута №6, ведь побитые авто остановились прямо на рельсах.

Сотрудники ДПС оперативно прибыли на место происшествия. Других служб на месте аварии замечено не было.

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