Мужчина выпрыгнул из окна аквахостела в Неву около стадиона "Петровский"

Другой мужчина бросился следом за ним, чтобы спасти неизвестного.

Ночью 19 августа петербуржцы заметили мужчину в водах Невы у Ждановской набережной. По словам свидетелей, неизвестный выпрыгнул из окна аквахостела недалеко от станции метро "Спортивная".

Гость хостела избавился от москитной сетки на окне и оказался в воде. Вслед за ним в Неву прыгнул другой мужчина, чтобы его спасти, однако прыгун, похоже, этого не хотел. Мужчина отбивался от своего защитника, "спаситель" едва не пошел под воду.

Сотрудники МЧС приехали за пловцами на катере. Мужчины выжили, но им потребовалась медицинская помощь.

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Фото: А.Федоров / wikipedia.org