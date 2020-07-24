ДТП на перекрестке Заневского и Стахановцев встало на пути у трамваев

Очевидцы утверждают, что оба автомобиля представляли сервисы такси.

В распоряжении Piter.tv оказался момент утренней аварии на перекрестке улицы Стахановцев и Заневского проспекта в Красногвардейском районе Петербурга. Столкнулись автомобили марок "КИА" и "Шкода", которые не поделили между собой участок на трамвайных путях, чем создали крайне напряженную дорожную обстановку.

У "КИА" сильно пострадала передняя часть, а чешская иномарка "отделалась" повреждением сбоку. Очевидцы утверждают, что оба автомобиля представляли сервисы такси. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы показали момент ДТП на Васильевском острове. Инцидент случился на пересечении 18-19 линии и Большого проспекта. Автомобили получили серьезные повреждения.

Видео: Piter.tv