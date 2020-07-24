Видео: две легковушки влетели в друг друга на Васильевском острове

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром на Васильевском острове произошло столкновение двух легковых автомобилей. Из-за ДТП собралась пробка из троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился на пересечении 18-19 линии В.О. и Большого проспекта В.О. Автомобили получили серьезные повреждения. Судя по кадрам, машины задели третье авто. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в центре Петербурга. Два человека пострадали. На ликвидацию огня потребовалось меньше часа.

Видео: Piter.TV