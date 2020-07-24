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Видео: две легковушки влетели в друг друга на Васильевском острове

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром на Васильевском острове произошло столкновение двух легковых автомобилей. Из-за ДТП собралась пробка из троллейбусов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился на пересечении 18-19 линии В.О. и Большого проспекта В.О. Автомобили получили серьезные повреждения. Судя по кадрам, машины задели третье авто. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре в центре Петербурга. Два человека пострадали. На ликвидацию огня потребовалось меньше часа. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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