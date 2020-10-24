ДТП на перекрёстке Маршала Захарова и проспекта Героев попало на видео

Авария произошла незадолго до "красного" света светофора.

В ночь на субботу, 24 октября, стало известно об аварии на перекрёстке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев в Красносельском районе Петербурга. Авария попала на камеры наблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно обратить внимание, как водитель такси при повороте не пропустил автомобиль "БМВ", который вылетел с перекрестка. Несмотря на жесткий характер аварии, информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге впервые закрывают движение машин по улице Рубинштейна. Ограничения уже вступили в силу.

Видео: Piter.tv