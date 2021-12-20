Курьер на электровелосипеде столкнулся с легковушкой на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы

Во вторник, 29 октября, в Петербурге на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде и легкового автомобиля. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свидетелей и источники в полиции.
Авария случилась примерно в 19:25. На место происшествия прибыли медицинские работники и сотрудники полиции. Согласно очевидцам, на дороге находился курьер, управлявший электровелосипедом.
Представители правоохранительных органов уточнили, что курьер проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой машиной. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина посадила маленького ребенка за руль автомобиля.
Фото: Piter.TV
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