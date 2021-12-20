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Курьер на электровелосипеде столкнулся с легковушкой на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы
Сегодня, 8:28
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Курьер на электровелосипеде столкнулся с легковушкой на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы

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Представители правоохранительных органов уточнили, что курьер проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой машиной.

Во вторник, 29 октября, в Петербурге на пересечении Ланского шоссе и Омской улицы произошло ДТП с участием курьера на электровелосипеде и легкового автомобиля. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на свидетелей и источники в полиции.

Авария случилась примерно в 19:25. На место происшествия прибыли медицинские работники и сотрудники полиции. Согласно  очевидцам, на дороге находился курьер, управлявший электровелосипедом.

Представители правоохранительных органов уточнили, что курьер проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковой машиной. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина посадила маленького ребенка за руль автомобиля.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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