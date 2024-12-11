На перекрёстке Искровского и Огнева произошло ДТП с участием автомобиля доставки

В сторону Крыленко образовалось трудное движение.

На пересечении улиц Искровского проспекта и улицы Огнева произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщают очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", одним из участников аварии стал автомобиль службы доставки.

ДТП произошло в направлении улицы Крыленко. Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что необычный способ ремонта дорожного покрытия был замечен во дворах Софийской улицы в Санкт-Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Анна Третьякова)