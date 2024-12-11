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На перекрёстке Художников и Сикейроса произошло ДТП
Сегодня, 15:06
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На перекрёстке Художников и Сикейроса произошло ДТП

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На месте работают правоохранительные органы.

На пересечении улицы Художников и проспекта Сикейроса произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы в сообществе ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия наблюдаются поврежденные автомобили и разбросанные обломки.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Эрмитаже проходит эвакуация после анонимного сообщения с угрозами.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: гибдд, дтп, перекресток художников и сикейроса, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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