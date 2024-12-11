На перекрёстке Художников и Сикейроса произошло ДТП

На пересечении улицы Художников и проспекта Сикейроса произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают очевидцы в сообществе ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
По предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия наблюдаются поврежденные автомобили и разбросанные обломки.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал, что в Эрмитаже проходит эвакуация после анонимного сообщения с угрозами.
Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
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