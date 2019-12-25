На Мурманском шоссе около поселка им. Морозова из фуры вылетела на машины плита

Сегодня, 11 сентября, на Мурманском шоссе около поселка им. Морозова произошло ДТП из-за стальной плиты, которая вылетела на трассу из фуры. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".
Тяжелый груз повредил автобусную остановку. К счастью, на ней никого не было. По словам свидетелей, никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv: автобусы объезжают Дегтярную из-за провала асфальта.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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