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На Мурманском шоссе около поселка им. Морозова из фуры вылетела на машины плита
Сегодня, 13:22
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На Мурманском шоссе около поселка им. Морозова из фуры вылетела на машины плита

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня, 11 сентября, на Мурманском шоссе около поселка им. Морозова произошло ДТП из-за стальной плиты, которая вылетела на трассу из фуры. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Тяжелый груз повредил автобусную остановку.  К счастью, на ней никого не было. По словам свидетелей, никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: автобусы объезжают Дегтярную из-за провала асфальта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: вылетела стальная плита, мурманское шоссе, поселок имени морозова, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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