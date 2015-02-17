Автобусы объезжают Дегтярную из-за провала асфальта

Специалисты устраняют дефект.

Автобус № 46 сегодня, 11 сентября, свернет с привычного маршрута из-за провала асфальта на Дегтярной. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

На аварии прибыла дежурная служба ГУДП "Центр". Специалисты оградили территорию, где сейчас проводятся работы.

Сейчас дорожники оценивают масштаб повреждения покрытия. Специалисты устраняют дефект. Отметим, что ненадежный участок трубопровода планируют заменить.

Сотрудники "Теплосети" должны сдать работы к 22 часам.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы назвали позором ДТП с застрявшим на парапете автобусом.

Фото: Piter.tv