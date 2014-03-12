Петербуржцы назвали позором ДТП с застрявшим на парапете автобусом

Горожане отметили, что в Петербурге происходит все больше аварий с участием общественного транспорта.

Утром 10 сентября на 94 километре КАД недалеко от пересечения с дорогой "Марьино-Ропша" новый автобус от Смольного застрял на разделительном парапете, перекрыв тем самым 2 встречные полосы движения.

В этот момент пассажиров в автобусе не было. ЧП стало причиной образования пробки протяженностью 4 км. Пользователи соцсетей связали этот инцидент с низкой квалификацией водителей городских автобусов.

Комментаторы паблика "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" во "ВКонтакте" предположили, что водитель автобуса хотел совершить разворот через сплошную линию, но не смог заранее оценить высоту разделительного парапета. Инцидент стал следствием нарушения ПДД.

Интернет-пользователи отметили, что в Петербурге происходит все больше ДТП с участием общественного транспорта. Смольный не решает вопрос со штатом водителей автобусов, из-за которых поездки по городу стали рискованными. Комментаторы отметили, что во время движения те нередко пользуются мобильными телефонами.

Петербуржцы пришли к выводу, что ситуацию на дорогах усугубил переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО). Комтранс обещал сделать поездки безопаснее, однако этого не произошло. После упразднения маршруток их водители пересели на автобусы, не имея должных навыков. Из-за этого выросло число ДТП в городе. Несмотря на многочисленные претензии пассажиров, Смольный ничего не делает для решения проблемы.

Замглавы Комтранса Петербурга Олег Матвеев признался, что в городе дефицит водителей автобусов, машинистов электропоездов и рабочих по ремонту транспорта — не хватает около 4 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург