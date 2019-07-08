Видео: у моста Бетанкура столкнулись такси и легковушка

Помочь пострадавшим, если они есть, остановилась также другая машина.

У моста Бетанкура в Петербурге вечером 8 апреля произошло ДТП. Piter.TV получил оперативное видео с места происшествия.

Инцидент случился в 20:06 на пересечении Ждановской набережной и моста Бетанкура. Иномарка поворачивала налево при съезде с моста, но ее задело другое авто. В результате столкновения машину развернуло на 180 градусов. По всей видимости, вторым участником стало такси. О состоянии водителей не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка въехала в забор детского сада на Новоизмайловском проспекте.

Видео: Piter.TV