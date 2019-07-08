  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:04
76
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: у моста Бетанкура столкнулись такси и легковушка

0 0

Помочь пострадавшим, если они есть, остановилась также другая машина.

У моста Бетанкура в Петербурге вечером 8 апреля произошло ДТП. Piter.TV получил оперативное видео с места происшествия.

Инцидент случился в 20:06 на пересечении Ждановской набережной и моста Бетанкура. Иномарка поворачивала налево при съезде с моста, но ее задело другое авто. В результате столкновения машину развернуло на 180 градусов. По всей видимости, вторым участником стало такси. О состоянии водителей не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иномарка въехала в забор детского сада на Новоизмайловском проспекте. 

Видео: Piter.TV

Теги: мост бетанкура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии