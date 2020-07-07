Видео: на Испытателей столкнулись четыре легковых автомобиля

Авто заняли перекресток.

Днем 7-го июля на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Сизова произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

На место прибыли сотрудники МЧС, а также карета скорой помощи и реанимация. Как стало известно Piter.TV, обошлось без пострадавших. Спасателям пришлось ликвидировать возгорание.

Детали автомобилей оказались разбросаны по проезжей части.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина врезалась в дерево на автомобиле в Красном Селе.

Видео: Piter.TV