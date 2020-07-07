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Видео: на Испытателей столкнулись четыре легковых автомобиля

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Авто заняли перекресток.

Днем 7-го июля на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Сизова произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

На место прибыли сотрудники МЧС, а также карета скорой помощи и реанимация. Как стало известно Piter.TV, обошлось без пострадавших. Спасателям пришлось ликвидировать возгорание. 

Детали автомобилей оказались разбросаны по проезжей части. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что женщина врезалась в дерево на автомобиле в Красном Селе. 

Видео: Piter.TV 

Теги: массовое дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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