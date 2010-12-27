В ДТП на дороге Кола иномарку снесло в кювет

Один из водителей в тяжелом состоянии.

На Мурманском шоссе перед деревней Дусьево случилось ДТП. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, на 77 километре автомобильной дороги Кола "Газель" выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой "Шевроле Авео". В результате столкновения иномарку снесло с дороги в кювет. Водитель "Шевроле" в тяжелом состоянии, водитель "Газели" получил травмы средней степени тяжести.

Ведется проверка.

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Фото: ВКонтакте