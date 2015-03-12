На петербургской дамбе произошло массовое ДТП в воскресенье

В результате случившегося пострадал один человек.

Сегодня днем, 9 октября, на петербургской дамбе произошла массовая авария. С внешнего кольца Финской стороны на 139 километре КЗС столкнулись четыре машины. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции КЗС.

Известно, что в результате случившегося пострадал один человек. На место ДТП прибыли правоохранители и скорая помощь.

Подробности уточняются. На участке, где произошла авария, образовался затор.

Ранее на Piter.tv: ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки.

Фото: Piter.tv