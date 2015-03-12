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Ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки "Ленинский комсомол"
Сегодня, 18:00
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Ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки "Ленинский комсомол"

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Ограничения будут действовать с 23:30 9 октября до 4:00 10 октября. 

В ночь на понедельник, 10 октября, движение по Кронштадтскому шоссе будет заблокировано. Ограничения вводятся из-за транспортировки подводной лодки "Ленинский комсомол", рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок". 

Водители не смогут проехать по участку от улицы  Литке до Цитадельской дороги. Ограничения будут действовать с 23:30 9 октября до 4:00 10 октября. 

В Кронштадте транспортируют кормовую часть подлодки "Ленинский комсомол". Ее доставят на "Остров фортов", после чего поместят в Музей военно-морской славы. 

Ранее на Piter.tv: очевидцы сняли на видео зацепера на проспекте Космонавтов.

Фото: Pxhere

Теги: кронштадтское шоссе, организатор перевозок, улица литке, цитадельская дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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