Ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки "Ленинский комсомол"

В ночь на понедельник, 10 октября, движение по Кронштадтскому шоссе будет заблокировано. Ограничения вводятся из-за транспортировки подводной лодки "Ленинский комсомол", рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".
Водители не смогут проехать по участку от улицы Литке до Цитадельской дороги. Ограничения будут действовать с 23:30 9 октября до 4:00 10 октября.
В Кронштадте транспортируют кормовую часть подлодки "Ленинский комсомол". Ее доставят на "Остров фортов", после чего поместят в Музей военно-морской славы.
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Фото: Pxhere
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