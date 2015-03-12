Ночью будет запрещено движение по Кронштадтскому шоссе из-за транспортировки подлодки "Ленинский комсомол"

Ограничения будут действовать с 23:30 9 октября до 4:00 10 октября.

В ночь на понедельник, 10 октября, движение по Кронштадтскому шоссе будет заблокировано. Ограничения вводятся из-за транспортировки подводной лодки "Ленинский комсомол", рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Водители не смогут проехать по участку от улицы Литке до Цитадельской дороги. Ограничения будут действовать с 23:30 9 октября до 4:00 10 октября.

В Кронштадте транспортируют кормовую часть подлодки "Ленинский комсомол". Ее доставят на "Остров фортов", после чего поместят в Музей военно-морской славы.

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Фото: Pxhere