В посёлке Строение произошло ДТП

В аварии пострадали четыре человека.

Сегодня, 2 мая, в поселке Строение произошло ДТП. Дорогу не поделили автомобили "Форд" и "Део". Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Двоих пострадавших из автомобиля "Форд" доставили в больницу до прибытия спасателей. Позже водителя и пассажира из машины "Део" деблокировали спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно. Их передали сотрудникам скорой помощи. Устанавливаются обстоятельства случившегося, подробности уточняются.

Ранее мы писали, что ДТП с четырехлетним ребенком и электровелосипедом произошло на Народной улице.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО