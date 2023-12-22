На автодороге Вологда-Новая Ладога произошло смертельное ДТП

Спасатели деблокировали погибшего и передали тело правоохранителям.

Сегодня, 28 мая, на автодороге Вологда-Новая Ладога произошло ДТП. Проезжую часть не поделили "Шкода" и "Газель". В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Произошло лобовое столкновение. Скончался водитель легкового автомобиля. Второй участник происшествия не пострадал.

На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели деблокировали погибшего и передали тело правоохранителям.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО