  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На автодороге Вологда-Новая Ладога произошло смертельное ДТП
Сегодня, 10:28
149
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На автодороге Вологда-Новая Ладога произошло смертельное ДТП

0 0

Спасатели деблокировали погибшего и передали тело правоохранителям.

Сегодня, 28 мая, на автодороге Вологда-Новая Ладога произошло ДТП. Проезжую часть не поделили "Шкода" и "Газель". В результате аварии погиб один человек. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Произошло лобовое столкновение. Скончался водитель легкового автомобиля. Второй участник происшествия не пострадал. 

На место случившегося прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. Спасатели деблокировали погибшего и передали тело правоохранителям.

Ранее мы писали, что Дрозденко предложил ввести единый проездной для Петербурга и Ленобласти.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: вологда-новая ладога, дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии