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Очевидцы: на Волхонском шоссе сбили пешехода

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Участниками аварии стали микроавтобус и Renault LOGAN.

На Волхонском шоссе, напротив завода Филип Моррис произошло ДТП с участием микроавтобуса и Renault LOGAN. Видео с места аварии Piter.TV прислали очевидцы.

На пешеходном переходе, судя по повреждениям на микроавтобусе (слева), сбили человека. На противоположной стороне от него Renault LOGAN с повреждениями капота и лобового стекла.

очевидец

По данным от 08:00 ДПС на месте не было, стояла только карета реанимации.

Вечером 16 октября на съезде КАД на Московское шоссе упавшая фура перекрыла проезжую часть.

Видео: Piter.TV

Теги: волхонское шоссе, дтп на волхонском
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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