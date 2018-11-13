Очевидцы: на Волхонском шоссе сбили пешехода

Участниками аварии стали микроавтобус и Renault LOGAN.

На Волхонском шоссе, напротив завода Филип Моррис произошло ДТП с участием микроавтобуса и Renault LOGAN. Видео с места аварии Piter.TV прислали очевидцы.

На пешеходном переходе, судя по повреждениям на микроавтобусе (слева), сбили человека. На противоположной стороне от него Renault LOGAN с повреждениями капота и лобового стекла. очевидец

По данным от 08:00 ДПС на месте не было, стояла только карета реанимации.

Вечером 16 октября на съезде КАД на Московское шоссе упавшая фура перекрыла проезжую часть.

Видео: Piter.TV