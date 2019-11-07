Skoda сбила 21-летнего пешехода на Витебском проспекте

За 2024 год водитель привлекался к административной ответственности дважды.

В субботу, 17 августа, примерно в 12:50 у дома №47А по Витебскому проспекту в Московском районе 33-летний водитель автомобиля "Шкода" совершил наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. Пострадавший, мужчина на вид 25 лет, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

За 2024 год водитель привлекался к административной ответственности дважды. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что пострадавшим оказался 21-летний гражданин РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин (пункт 4.3 ПДД РФ).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 5700 нарушений со стороны водителей грузовиков.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти