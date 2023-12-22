Появилось видео ДТП на Варшавской

Сегодня утром, 13 января, в Московском районе произошло ДТП. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места случившегося.
Как рассказал очевидец, Варшавскую улицу не поделили четыре автомобиля. Иномарка KIA получила самые серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД. Скорой на месте происшествия не было.
Ранее на Piter.tv: один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все