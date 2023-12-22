Появилось видео ДТП на Варшавской

На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД.

Сегодня утром, 13 января, в Московском районе произошло ДТП. В распоряжении Piter.tv оказалось видео с места случившегося.

Как рассказал очевидец, Варшавскую улицу не поделили четыре автомобиля. Иномарка KIA получила самые серьезные повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

На место случившегося прибыли сотрудники ГИБДД. Скорой на месте происшествия не было.

Ранее на Piter.tv: один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries в Шушарах.

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Видео: Piter.tv