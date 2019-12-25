Водителя-экспедитора будут судить за ДТП на Ушинского

Пострадавший получил серьезные травмы, включая перелом таза и множественные переломы конечностей. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

В Калининском районе Петербурга начнется судебное разбирательство в отношении 54-летнего жителя Ленобласти, который стал виновником ДТП, сбив пешехода.

Инцидент произошел рано утром 27 мая 2024 года на тротуаре около дома 25, корпус 1 на улице Ушинского, сообщает прокуратура Северной столицы.

Следствие утверждает, что обвиняемый, будучи водителем-экспедитором, перевозил 300 килограммов сухого корма для животных в магазин. Чтобы подъехать к месту доставки, ему пришлось совершить маневр заднего хода на тротуар, где он и сбил 18-летнего пешехода. Пострадавший получил серьезные травмы, включая перелом таза и множественные переломы конечностей. Молодого человека срочно доставили в больницу в критическом состоянии.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Дело передано в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения после утверждения обвинительного заключения.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)