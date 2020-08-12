Водитель иномарки сгорел в авто после ДТП на трассе "Нарва"

Авария произошла в первом часу ночи.

Ночью 12-го августа в Волосовском районе Ленобласти произошло страшное ДТП. Водитель сгорел в собственной машине после столкновения с другим транспортным средством, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 00:45 на трассе "Нарва" в районе населенного пункта Кайкино. Неизвестный водитель на "Дэу" выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль "Ивеко". В результате аварии водитель и "Дэу" сгорели, водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняется личность погибшего.

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Видео: Piter.TV