  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:29
69
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Водитель иномарки сгорел в авто после ДТП на трассе "Нарва"

0 0

Авария произошла в первом часу ночи.

Ночью 12-го августа в Волосовском районе Ленобласти произошло страшное ДТП. Водитель сгорел в собственной машине после столкновения с другим транспортным средством, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, авария произошла около 00:45 на трассе "Нарва" в районе населенного пункта Кайкино. Неизвестный водитель на "Дэу" выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль "Ивеко". В результате аварии водитель и "Дэу" сгорели, водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняется личность погибшего. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что парень на самокате запрыгнул на мотоциклиста на Ушаковском мосту. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии