Парень на самокате запрыгнул на мотоциклиста на Ушаковском мосту

Самокатчик не успел быстро отреагировать на появление попутчика.

Утром 11 августа на Ушаковском мосту произошло курьезное ДТП: самокатчик наехал на мотоциклиста, почти запрыгнув попутчиком на двухколесный транспорт. Видео столкновения поделились очевидцы в соцсетях.

Заметно, как среди стоящих в пробке или на светофоре машин лавирует мотоциклист: мужчина объезжает пару автомобилей справа и устраивается на свободном месте крайней полосы. В тот же момент по правой полосе двигался самокат, и его владелец явно не успел отреагировать на внезапное появление мотоциклиста и затормозить.

Хорошо, что в шлемах.

А мотоциклист мог бы и посмотреть, не едет ли там ему-подобный. заметили пользователи

Судя по видео, столкновение обошлось без серьезных травм: самокатчик сам поднялся и снова встал на двухколесное транспортное средство, а мотоциклист будто и не сразу понял, что в него сзади врезались.

Видео: в Невском районе кроссовер наехал на другой автомобиль.

Видео: Карина Половина, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"