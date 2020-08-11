  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:15
133
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в Невском районе кроссовер наехал на другой автомобиль

0 0

О пострадавших не сообщается.

В Невском районе Петербурга столкнулись два кроссовера, один из них наехал на другого. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места ДТП.

Авария произошла на пересечении проспекта Большевиков и Народной улицы утром 11-го августа. "Киа" буквально зависла над бампером второго участника ДТП. О пострадавших не сообщается. На место прибыли сотрудники МЧС.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором автомобиль снес дорожное ограждение в Красносельском район. 

Видео: Piter.TV 

Фото: скрин из видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии