Столкновение двух иномарок на Светлановской площади попало на видео

О пострадавших не сообщается.

Днем 6-го июля на Светлановской площади столкнулись два автомобиля. Piter.TV получил в распоряжение видео с камер наблюдения.

По информации очевидцев, участниками ДТП стали "Форд" и "Тойота". На кадрах видно, как легковушка врезалась в другое авто, когда та пересекала перекресток. У одной из машин пострадал передний бампер, у другой ― боковая часть. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с утреннего дрифта в Приморском районе. На пустой дороге машина развернулась, проехала по проезжей части, вылетела на тротуар и сбила дорожный знак.

Видео: Piter.TV