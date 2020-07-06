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Столкновение двух иномарок на Светлановской площади попало на видео

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О пострадавших не сообщается.

Днем 6-го июля на Светлановской площади столкнулись два автомобиля. Piter.TV получил в распоряжение видео с камер наблюдения.

По информации очевидцев, участниками ДТП стали "Форд" и "Тойота". На кадрах видно, как легковушка врезалась в другое авто, когда та пересекала перекресток. У одной из машин пострадал передний бампер, у другой ― боковая часть. О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с утреннего дрифта в Приморском районе. На пустой дороге машина развернулась, проехала по проезжей части, вылетела на тротуар и сбила дорожный знак. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, перекресток, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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