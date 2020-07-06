Утренний дрифт на проезжей части в Приморском районе попал на видео

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 6-го июля компания молодых людей устроила дрифт на проезжей части в Приморском районе Петербурга. Происходящее засняли камеры видеонаблюдения.

Как видно на кадрах, машина подъехала к перекрестку, затем круто развернулась и проехалась по проезжей части, выехав на тротуар. В результате инцидента были сбиты дорожный знак, а легковушка врезалась в столб и получила незначительные повреждения. На данный момент неизвестно, сделал ли это водитель намеренно, или не справился с транспортным средством.

По пострадавших не сообщается. По словам очевидцев, молодые люди не стали вызывать инспекторов ДПС.

Также сегодня в Приморском районе сбили пешехода.

Видео: Piter.TV