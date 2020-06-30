Легковушка не уступила автобусу на Приморском шоссе. Это привело к ДТП

Возможно, на месте есть пострадавшие.

Во вторник, 30 июня, в Курортном районе Петербурга произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV/

Инцидент случился на пересечении Приморского и Средневыборгского шоссе. По предварительным данным, водитель "Тойты" не уступил автобусу, в результате чего произошло столкновение. Легковой автомобиль серьезно пострадал. Два человека, пассажиры иномарки, сидели на земле.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажиры авто пострадали в результате обрушения дерева на Институтском.

Видео: Piter.TV