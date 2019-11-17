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На пересечении Лермонтовского и Садовой разбились две легковушки

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В результате аварии пострадали два человека.

Ночью воскресенья, 17 ноября, на пересечении Садовой улицы и Лермонтовского проспекта столкнулись легковые автомобили Hyundai и Kia Rio. Piter.TV публикует видео с аварией.

По предварительным данным, пострадали водитель и пассажир Hyundai. Предположительно, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. О состоянии здоровья водителя Kia Rio информации нет. 

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, а также скорая помощь. Дальнейшая информация устанавливается. 

До этого мы публиковали видео, на котором виден момент падения автомобиля в Фонтанку.

Видео: Piter.TV

 

Теги: дтп, пьяные за рулём
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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