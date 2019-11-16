Видео: Момент падения автомобиля в Фонтанку

Судя по видео, автомобиль поехал прямо в реку после общения с сотрудниками ГАИ.

В редакцию Piter.TV попало видео, на котором запечатлен момент падения автомобиля в реку Фонтанку, произошедший вечером 16 ноября.

Судя по видео, между водителем Renault Logan и сотрудником ГАИ состоялась беседа, после которой они разошлись по машинам и решили разъехаться. "Логан" поехал по прямой и вылетел за бордюр прямо в реку.

Ранее мы сообщали, что авария произошла в 17:38. В автомобиле находилось двое детей и взрослый. Они смогли самостоятельно выбраться из машины, после чего их спасли сотрудники МЧС. У них диагностировали состояние среднего переохлаждения.

Видео: Piter.TV