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Видео: Момент падения автомобиля в Фонтанку

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Судя по видео, автомобиль поехал прямо в реку после общения с сотрудниками ГАИ.

В редакцию Piter.TV попало видео, на котором запечатлен момент падения автомобиля в реку Фонтанку, произошедший вечером 16 ноября. 

Судя по видео, между водителем Renault Logan  и сотрудником ГАИ состоялась беседа, после которой они разошлись по машинам и решили разъехаться. "Логан" поехал по прямой и вылетел за бордюр прямо в реку. 

Ранее мы сообщали, что авария произошла в 17:38. В автомобиле находилось двое детей и взрослый. Они смогли самостоятельно выбраться из машины, после чего их спасли сотрудники МЧС. У них диагностировали состояние среднего переохлаждения.

Видео: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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