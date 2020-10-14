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Видео: две белые иномарки не уступили друг другу на Рижском проспекте

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В аварии обошлось без жертв.

Утром 14-го октября на пересечении Рижского проспекта и Старо-Петергофского проспекта произошло ДТП. Пешеходу, проходящему мимо, удалось избежать участия в аварии. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

ДТП случилось в 6:30. Одна из машин направлялась прямо, другая ― поворачивала налево. По словам очевидцев, все остались живы. У белых иномарок пострадал передний бампер. 

Ранее на перекрёстке Дальневосточного и Народной микроавтобус разбил "нос" об автобус

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, иномарка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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